Okko и ТНТ выпустят драмеди «Хай, систерс»

«Все три сестры очень рано стали самостоятельными, потому что выросли фактически без родителей. Они те самые, казалось бы, сильные и независимые. Но на самом деле внутри этих девчонок, как и у всех нас, есть огромная нужда в том, чтоб близкий человек просто сел рядом и сказал: „Иди и не бойся, у тебя все получится“. Да, иногда у сестер эта поддержка выражается в криках и драках, иногда — в том, чтобы обняться и порыдать вместе. Но в этом и есть их абсолютная и безусловная любовь», — отметила Алина Воскресенская.