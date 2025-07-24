Okko и ТНТ выпустят драмеди «Хай, систерс»

Okko и телеканал ТНТ приступили к съемкам нового сериала «Хай, систерс». Проект производства Norm Production расскажет о взаимоотношениях абсолютно разных и непохожих друг на друга трех родных сестер. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.
Главные героини сериала живут в одном из спальных районов Москвы. Несмотря на разные характеры и взгляды на жизнь, сестры поддерживают друг друга в любых ситуациях.
Света (Мариэтта Цигаль-Полищук) — старшая сестра, администратор в супермаркете — воспитывает сына и мечтает об отношениях, испытывая при этом трудности с доверием к мужчинам. Даша (Алевтина Тукан) — средняя — работает воспитателем в детском саду, совмещает наивность с попытками быть рассудительной. Крис (Алина Воскресенская) — младшая, блогер — ведет канал под названием «Хай, систерс», посвященный женской поддержке и самоидентичности.
«Все три сестры очень рано стали самостоятельными, потому что выросли фактически без родителей. Они те самые, казалось бы, сильные и независимые. Но на самом деле внутри этих девчонок, как и у всех нас, есть огромная нужда в том, чтоб близкий человек просто сел рядом и сказал: „Иди и не бойся, у тебя все получится“. Да, иногда у сестер эта поддержка выражается в криках и драках, иногда — в том, чтобы обняться и порыдать вместе. Но в этом и есть их абсолютная и безусловная любовь», — отметила Алина Воскресенская.
Другие роли в проекте исполнят Олег Гаас, Павел Чинарев, Максим Матузный, Виктория Верберг, Василий Буткевич и Денис Власенко. «Хай систерс» сочетает элементы комедии и легкой драмы, акцентируя внимание на женском взгляде, семейных отношениях и поиске себя. В шоу будет 13 серий.
Режиссером сериала выступает Валерия Шкирандо, оператором ― Александр Дмитриев. Автором сценария и креативным продюсером стал Максим Филатов. Спродюсировали проект Андрей Левин, Роман Новиков, Ольга Олимпиева, а в качестве генерального продюсера проект возглавил Вячеслав Дусмухаметов.
«„Хай, систерс“ — это манифест, что в нашей стране все тащат на себе женщины. И каждые наши двадцать четыре минуты — это мини-домкрат сделать эту ношу немного легче и веселее. Но это не значит, что мы отсекаем мужскую аудиторию, скорее наоборот — это возможность взглянуть под другим углом на женщин, с которыми мы живем», — подчеркнул Максим Филатов.