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Вышел трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди-2»

Фото: Blumhouse Productions

Blumhouse опубликовала первый трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди-2». В ролике показали героев из первой части и пугающих аниматроников. Сиквел выйдет в мировой прокат 5 декабря.

Режиссером фильма выступила Эмма Томпсон. В картине снялись актеры Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Элизабет Лайл, Пайпер Рубио, Уэйн Найт и другие.

Видео: Blumhouse/YouTube

«Пять ночей с Фредди» основан на одноименной игре про кровожадных аниматроников-маскотов. В центре сюжета — охранник, который после увольнения из торгового центра устраивается на работу в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Ночью он замечает, что аниматроники внутри оживают и начинают охотиться на людей, оказавшихся в пиццерии.

Оригинальный фильм вышел на Хэллоуин 2023 года. При бюджете в 20 млн за первый уик-энд он заработал 130 млн долларов, а общие сборы ленты достигли 300 млн.

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