Вышел трейлер хоррора «Пять ночей с Фредди-2»

«Пять ночей с Фредди» основан на одноименной игре про кровожадных аниматроников-маскотов. В центре сюжета — охранник, который после увольнения из торгового центра устраивается на работу в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Ночью он замечает, что аниматроники внутри оживают и начинают охотиться на людей, оказавшихся в пиццерии.