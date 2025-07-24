Никита и Анастасия: россияне признались, что отказываются от знакомств из‑за имен

45% участников опроса признались, что у них есть список «сомнительных» имён, а 25% даже составили личный «стоп-лист» — имена, с которыми они не готовы заводить отношения. Тем не менее 84% готовы дать шанс человеку, даже если имя вызывает неприятные ассоциации.