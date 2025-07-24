Никита и Анастасия: россияне признались, что отказываются от знакомств из‑за имен

Половина россиян хотя бы раз отказывались от общения в дейтинг-приложении из‑за имени собеседника. Об этом говорится в исследовании сервиса VK Знакомства.
Для 69% опрошенных имя играет важную роль при первом впечатлении. 77% женщин обращают внимание на имя, в то время как среди мужчин — только 53%.
45% участников опроса признались, что у них есть список «сомнительных» имён, а 25% даже составили личный «стоп-лист» — имена, с которыми они не готовы заводить отношения. Тем не менее 84% готовы дать шанс человеку, даже если имя вызывает неприятные ассоциации.
В антирейтинге лидируют Никита (11%) и Анастасия** (15%). Женщины также выделили имена Сергей, Алексей, Антон, Василий, а мужчины — Галина, Ольга, Зоя, Валентина. Самыми привлекательными именами женщины назвали Александр, Дмитрий, Максим, Роман, Андрей, а мужчины — Виктория, Екатерина, Алиса, Анна, Елизавета.
Исследование VK Знакомств также показало, что каждый второй россиянин свайпал влево из‑за имени. Особенно это характерно для девушек (65%), в то время как среди мужчин так поступали 30%.