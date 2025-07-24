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В России создали «демографический спецназ»

Фото: Anastasiia Chepinska/Unsplash

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о появлении в России «демографического спецназа». Он был создан для поддержки мер, направленных на «семейноцентричность».

Матвиенко отметила, что благодаря работе президентского совета по демографии удалось сосредоточить внимание властей на поддержке семей и укреплении традиционных ценностей.

«Главное, удалось общими усилиями сделать семейноцентричность общегосударевым делом. Сегодня в любом ведомстве вам назовут фамилию замминистра, который занимается демографией. Создан такой демографический спецназ. Можно надеяться, что мы вернем наши традиционные ценности», — сказала она.

Матвиенко также напомнила, что на демографию влияет не только финансовая поддержка, и призвала создать «все условия» для женщин, которые хотят совмещать работу с материнством.

Ранее ВЦИОМ предупредил о приближении «демографической зимы» — периода еще большего снижения рождаемости. Для выхода из кризиса аналитики называют три возможных пути: повышение продолжительности жизни, рост рождаемости и смягчение миграционной политики.

По данным ВЦИОМ, ключевым фактором при планировании детей россияне считают финансовую стабильность. 69% опрошенных назвали наиболее действенной мерой поддержку в виде ежемесячных выплат на ребенка.

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