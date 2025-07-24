В России создали «демографический спецназ»

«Главное, удалось общими усилиями сделать семейноцентричность общегосударевым делом. Сегодня в любом ведомстве вам назовут фамилию замминистра, который занимается демографией. Создан такой демографический спецназ. Можно надеяться, что мы вернем наши традиционные ценности», — сказала она.