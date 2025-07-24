«Сонная лощина» Тима Бертона получит продолжение в виде комикса

Автором комикса стала Кейси Джилли, ранее работавшая над комиксами по сериалу «Баффи — истребительница вампиров». В продолжении истории Икабод прославился как разоблачитель оккультных мифов по всему миру. Однажды он получает письмо, в котором его просят вернуться в Сонную лощину, чтобы расследовать серию необъяснимых убийств. Это вновь сближает его с бывшей возлюбленной Катриной. «Вместе они раскроют правду о происхождении Сонной лощины и ее корнях, которые связывают их всех», — говорится в описании.