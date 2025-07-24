«Сонная лощина» Тима Бертона получит продолжение в виде комикса

Фильм «Сонная лощина» Тима Бертона получит комикс-адаптацию под названием «Возвращение в Сонную лощину». Действие в нем развернется спустя 15 лет после событий оригинала, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на источник.
Главную роль в картине 1999 года сыграл Джонни Депп. Он исполнил роль Икабода Крейна, полицейского из Нью-Йорка, который отправляется в город на севере штата, чтобы расследовать серию жестоких обезглавливаний. Там герой понимает, что преступления совершает Всадник без головы.
В картине также снялась Кристина Риччи, которая сыграла Катрину Ван Тассел — дочь богатого бизнесмена, ставшую мишенью Всадника. По мере расследования девушка влюбляется в Икабода.
Автором комикса стала Кейси Джилли, ранее работавшая над комиксами по сериалу «Баффи — истребительница вампиров». В продолжении истории Икабод прославился как разоблачитель оккультных мифов по всему миру. Однажды он получает письмо, в котором его просят вернуться в Сонную лощину, чтобы расследовать серию необъяснимых убийств. Это вновь сближает его с бывшей возлюбленной Катриной. «Вместе они раскроют правду о происхождении Сонной лощины и ее корнях, которые связывают их всех», — говорится в описании.
Рисунки к комиксу создала художница Саванна Майер. «В старшей школе обо мне постоянно ходили слухи, что я рисую только мертвецов. Так вот, теперь мне за это платят! Кости! Деревья! Историческая одежда! О большем я и мечтать не могла», — поделилась художница.
«Возвращение в Сонную лощину» поступит в продажу 29 октября с несколькими вариантами обложек. Их разработают иллюстраторы Одри Эсток, Эбигейл Ларсон, Луи де Мартинис, Джоэль Джонс и Франческо Франкавилла.