Дженна Ортега чувствует себя «невероятно непонятой»

Актриса Дженна Ортега рассказала в интервью The Hollywood Reporter, что чувствует себя «невероятно непонятой» в Голливуде.
Когда Дженну спросили, считает ли она, что ее публичный образ точно отражает ее, она ответила: «Вовсе нет». «Я думаю, что это негативная сторона работы для меня: ты чувствуешь себя невероятно непонятым», — продолжила она.
«До такой степени, что кажется, будто твое имя тебе не принадлежит. Я почти перестаю воспринимать его». «Я ненавижу предположения, а большая часть [актерской] работы заключается в том, что люди будут делать предположения о вас», — пояснила она.
Дженна Ортега недавно также рассказала, что пожалела о том, что согласилась на съемки в «Уэнсдэй». Оглушительный успех столкнул ее с вниманием миллионов новых зрителей. Кроме того, 22-летняя актриса еще нескоро сможет отделаться от образа школьницы.