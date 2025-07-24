Тим Бертон опроверг разработку «Битлджуса-3»: «Серьезно? Может, меня заменили?»

Режиссер Тим Бертон опроверг слухи о том, что «Битлджус-3» находится в разработке, и выразил сомнение, что в ближайшее время фильм сдвинется с мертвой точки.
В интервью с The Hollywood Reporter он с удивлением отреагировал на слухи о продолжении: «Правда? Мне никто ничего не говорил. Может, меня уже заменили».
Фильм «Битлджус Битлджус» — сиквел оригинальной ленты 1988 года — вышел в прошлом году. В нем снялись Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара и Майкл Китон. Лента имела успех у критиков и в прокате, что породило слухи о возможной третьей части.
Однако Бертон скептически относится к продолжению: «На вторую часть ушло 35 лет — к третьей мне будет 105. Я люблю этих персонажей, но не уверен, что стоит это повторять».
В настоящее время Бертон и Ортега занимаются продвижением второго сезона сериала «Уэнсдэй». Он выйдет на Netflix в двух частях. Релиз первой состоится 6 августа, а второй — 3 сентября.