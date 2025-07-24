Николай Костер-Вальдау и Джеймс Нортон борются за власть в трейлере «Короля и завоевателя»

Главные роли в картине сыграли Николай Костер-Вальдау («Игра престолов») и Джеймс Нортон («Маленькие женщины», «Счастливая долина»). Актеры исполнили роли Вильгельма Нормандского и Гарольда Уэссекского, чьи бурные отношения привели к битве при Гастингсе в 1066 году. В сериале также снялись Клеманс Поэзи, Эмили Бичем, Эдди Марсан, Ингвар Эггерт Сигюрдссон и другие.