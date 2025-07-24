Николай Костер-Вальдау и Джеймс Нортон борются за власть в трейлере «Короля и завоевателя»

Телеканал BBC опубликовал трейлер исторического сериала «Король и завоеватель». Его покажут на телеканале BBC One в 2025 году, однако точная дата премьеры пока не назначена.
Главные роли в картине сыграли Николай Костер-Вальдау («Игра престолов») и Джеймс Нортон («Маленькие женщины», «Счастливая долина»). Актеры исполнили роли Вильгельма Нормандского и Гарольда Уэссекского, чьи бурные отношения привели к битве при Гастингсе в 1066 году. В сериале также снялись Клеманс Поэзи, Эмили Бичем, Эдди Марсан, Ингвар Эггерт Сигюрдссон и другие.
Съемки шоу начались в 2024 году. Над созданием проекта работал Майкл Роберт Джонсон, сценарист фильма «Шерлок Холмс» Гая Ричи. Сериал выпустит CBS Studios.
Бальтасар Кормакур выступил режиссером пилотного эпизода. Он также будет руководить креативным процессом на протяжении всего сериала. Исполнительными продюсерами сериала стали Нортон, Китти Калецки, Бальтасар Кормакур, Роберт Тейлор, Дейв Кларк, Ричард Холлиуэлл, Эд Кларк, Роберт Джонс, Костер-Вальдау и Линдси Мартин.