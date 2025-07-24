Видеоигры все чаще становятся средством укрепления романтических отношений

Видеоигры все чаще становятся средством общения и укрепления романтических отношений как для новых пар, так и для тех, кто вместе уже много лет. Об этом пишет The Guardian.
Журналист Кит Стюарт отмечает, что все больше пар находят утешение и поддержку в совместной игре, даже в одиночных жанрах вроде хорроров Resident Evil и Silent Hill. Он подчеркивает, что передача геймпада становится жестом доверия, а страх сближает.
Стюарт пишет, что игры позволяют лучше узнать партнера: кто‑то силен в логике, кто‑то проявляет терпение и сообразительность. Это может стать ценным опытом, особенно если речь идет о будущей совместной жизни.
Кроме того, многие используют онлайн-игры вроде Final Fantasy XIV и GTA Online как платформы для знакомств. Виртуальные пространства помогают сблизиться без давления и социальных барьеров и нередко приводят к реальным отношениям.
Стюарт подчеркивает, что если подрастающее поколение геймеров продолжит играть и в зрелом возрасте, то их виртуальные достижения могут стать семейными воспоминаниями — вроде цифровых фотоальбомов.
Ранее в эфире программы BBC Radio 4 «Woman’s Hour» обсуждали роль женщин в игровой индустрии. Одна из зрительниц рассказала, что она сблизилась с мужем благодаря совместной игре. Их медовый месяц прошел за Borderlands 2, а теперь, воспитывая ребенка, они продолжают играть вместе.