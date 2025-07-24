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Врач, поставлявший Мэттью Перри кетамин, раскаялся и пообещал отказаться от медицинской лицензии

Фото: Michael Buckner/Getty Images

Врач Сальвадор Пласенсия, поставлявший Мэттью Перри кетамин, раскаялся в содеянном и сделал заявление для прессы. Об этом сообщает CNN.

Пласения признал себя виновным по четырем пунктам обвинения. Через адвокатов он сообщил, что намерен отказаться от своей медицинской лицензии в течение следующих шести недель. «Он полностью принимает на себя ответственность и признает свою неспособность защитить господина Перри, пациента, который был особенно уязвим из‑за наркозависимости», — говорится в заявлении от имени Пласенсии.

Ранее сообщалось, что доктор Пласенсия просил помощника Перри передать ему флаконы с кетамином, зная, что у того нет медицинского образования. Кроме того, мужчина несколько раз приходил домой к звезде «Друзей», чтобы ввести ему наркотик. Он также встречался с актером на парковке Лос-Анджелеса, где ввел Перри инъекцию препарата на заднем сиденье автомобиля.

Врачу грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов. По данным прокуратуры Центрального округа Калифорнии, окончательный приговор медику вынесут 3 декабря.

Всего по делу Перри прокуроры предъявили обвинения пяти людям, в числе которых личный помощник актера Кеннет Ивамасу. Тот признался следователям, что с помощью двух врачей и наркоторговца приобрел кетамин на десятки тысяч долларов.

Мэттью Перри несколько лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. 23 октября 2023 года его нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.

Медицинская экспертиза установила, что основной причиной смерти стал кетамин. Актер принимал инъекции препарата несколько недель до смерти. Когда врачи местной клиники отказались увеличить ему дозировку, Перри начал добывать его нелегальным путем. Так он пытался вылечить депрессию. В феврале Peacock выпустил документалку, в которой утверждается, что актеру перед смертью сделали 27 инъекций кетамина.

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