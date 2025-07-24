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В Петербурге установили «Портал в Москву»

Фото: @rotondamedia

Будку красного цвета с надписью «Портал в Москву» установили у Мариинского дворца в Петербурге, пишет телеграм-канал «Ротонда».

Как пояснил «Ротонде» сотрудник, охраняющий будку, это идея московского комитета по туризму. «Портал» заработает с 24 июля. Желающие смогут зайти в будку, камера внутри создаст цифровую копию посетителя, а затем сгенерирует ролик его прогулки по Москве. Скачать видео можно будет по куар-коду. Эти видео также будут транслировать на экране в ВДНХ.

После этого посетителям «портала» предложат зайти на сайт и купить билеты в Москву. Будки также установили в Казани, Туле, Нижнем Новгороде и Тюмени. Инсталляции будут работать с 20 июля по 20 августа с 12.00 до 21.00 по местному времени.

Около 90 процентов туристического потока составляют жители российских регионов. В июне на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» на ВДНХ Москва заключила 100-е межрегиональное соглашение в этой сфере.

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