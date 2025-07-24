В Петербурге установили «Портал в Москву»

Как пояснил «Ротонде» сотрудник, охраняющий будку, это идея московского комитета по туризму. «Портал» заработает с 24 июля. Желающие смогут зайти в будку, камера внутри создаст цифровую копию посетителя, а затем сгенерирует ролик его прогулки по Москве. Скачать видео можно будет по куар-коду. Эти видео также будут транслировать на экране в ВДНХ.