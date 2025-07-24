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В КНР задержали пару, которая продавала кирпичи с Великой Китайской стены

Фото: Diego Jimenez/Unplash

В КНР пресекли торговлю кирпичами с древнего участка Великой Китайской стены. Об этом сообщает информационный портал Guancha.

Полицейские города Линьфэнь (провинция Шаньси) заметили объявление о продаже кирпичей на одной из платформ электронной коммерции. Стоимость одного древнего артефакта составляла 95 юаней (1049,87 рублей).

Правоохранители задержали продавцов — ими оказались супруги Ван и Чжэн из деревни Бэйчжунхуан. По данным торговой платформы, паре удалось продать более 100 строительных камней.

Задержанные собирали кирпичи с участка стены, возведенного в эпоху династии Мин (1368–1644), которому насчитывается свыше 400 лет. Некоторые покупатели остались довольны приобретенными камнями и хотели купить еще несколько экземпляров.

Великую китайскую стену построили между III веком до нашей эры и эпохой правления династии Мин для защиты китайских государств от набегов кочевников. Общая протяженность различных участков сооружения превышает 21 тыс. километров. В 1987 году объект включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2023 году в Китае задержали мужчину и женщину, которых обвинили в разрушении части Великой Китайской стены. По словам полиции, 38-летний задержанный вместе с 55-летней знакомой проделали дыру в памятнике на севере провинции Шаньси с помощью экскаватора. Они совершили это преступление, чтобы сократить путь до работы.

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