В КНР задержали пару, которая продавала кирпичи с Великой Китайской стены

В 2023 году в Китае задержали мужчину и женщину, которых обвинили в разрушении части Великой Китайской стены. По словам полиции, 38-летний задержанный вместе с 55-летней знакомой проделали дыру в памятнике на севере провинции Шаньси с помощью экскаватора. Они совершили это преступление, чтобы сократить путь до работы.