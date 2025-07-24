Российский сериал «Фишер» продлен сразу на третий и четвертый сезоны. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Шоураннерами и режиссерами одного из них станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, снимавшие первый сезон, а постановщиком второго — Ольга Френкель.
«Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это можно найти способ борьбы с ним», — заявили Тарамаев и Львова. Актерский состав продолжения пока неизвестен. Оба сезона будут созданы при поддержке «НМГ Студии». Генеральными продюсерами проекта выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.
Премьера второго сезона состоялась 29 мая. Продолжение получило подзаголовок «Затмение». В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником.
Сериал «Фишер» дебютировал на стриминговых платформах more.tv и Wink в феврале 2023 года. В нем снялись Саша Бортич, Сергей Гилев, Анна Снаткина и другие актеры. Первый сезон основан на реальной истории об одинцовском серийном убийце Сергее Головкине. Во втором сезоне рассказывается о поисках серийного убийцы в городе Курортный, персонаж стал собирательным образом.