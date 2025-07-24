Издательство Penguin Random House выпустит книгу, посвященную слешер-франшизе «Крик»
Появились первые кадры с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй со съемок «Дьявол носит Prada-2»
Элисон Бри и Дейв Франко в финальном трейлере боди-хоррора «Одно целое»
Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет в прокат весной 2026 года
В России выпустят биографический комикс об Оззи Осборне
София Коппола сняла первый документальный фильм
Скайлер Гисондо из «Супермена» сыграет в «Знакомстве с родителями-4»
Чад Стахелски экранизирует комикс «Calexit» о борьбе Калифорнии с правительством США
43-летняя шотландка выиграла ультрамарафон, опередив соперника-мужчину на два часа
Ханс Циммер напишет саундтрек третьего сезона «Эйфории»
Творчество Кендрика Ламара начнут изучать в американском вузе
10-летний шахматист из России стал самым юным международным мастером
В Финском заливе заметили дельфинов
Айк Баринхольц намерен сыграть Илона Маска в фильме Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым
Московский завод «Кристалл» признали объектом культурного наследия
Киану Ривз крадет жизнь Сета Рогена и отдает ее Азизу Ансари в трейлере «Good Fortune»
Фестиваль Outline объявил даты проведения в 2026 году
В Аргентине запретили зубную пасту Colgate после жалоб на язвы и отеки
Британские ученые раскрыли тайну камней Стоунхенджа
Нейросеть разгрузит общественный транспорт в Нижнем Новгороде
В России упал интерес к сериалам
«Уэнсдей» продлили на третий сезон
Цифровая копия Высоцкого впервые даст концерт в Москве
Ученые выяснили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей
В российском кино покажут «Принцессу Мононоке» Хаяо Миядзаки в 4K-реставрации
Shaman хочет спеть в открытом космосе
В Китае открыли клинику для людей, которые не любят ходить на работу и считают ее бессмысленной
Педро Паскаль рассказал, почему не снимается гладковыбритым

«Фишера» продлили еще на два сезона

Фото: онлайн-кинотеатр Wink

Российский сериал «Фишер» продлен сразу на третий и четвертый сезоны. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Шоураннерами и режиссерами одного из них станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, снимавшие первый сезон, а постановщиком второго — Ольга Френкель.

«Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это можно найти способ борьбы с ним», — заявили Тарамаев и Львова. Актерский состав продолжения пока неизвестен. Оба сезона будут созданы при поддержке «НМГ Студии». Генеральными продюсерами проекта выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.

Премьера второго сезона состоялась 29 мая. Продолжение получило подзаголовок «Затмение». В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником.

Сериал «Фишер» дебютировал на стриминговых платформах more.tv и Wink в феврале 2023 года. В нем снялись Саша Бортич, Сергей Гилев, Анна Снаткина и другие актеры. Первый сезон основан на реальной истории об одинцовском серийном убийце Сергее Головкине. Во втором сезоне рассказывается о поисках серийного убийцы в городе Курортный, персонаж стал собирательным образом.

Расскажите друзьям