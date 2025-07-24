«Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания и саму природу зла. Только вскрывая это можно найти способ борьбы с ним», — заявили Тарамаев и Львова. Актерский состав продолжения пока неизвестен. Оба сезона будут созданы при поддержке «НМГ Студии». Генеральными продюсерами проекта выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук.