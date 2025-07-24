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Появились первые кадры с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй со съемок «Дьявол носит Prada-2»

Фото: @annehathaway

Энн Хэтэуэй поделилась в инстаграме* фото с первого дня съемок в фильме «Дьявол носит Prada-2». На снимке актриса одета в костюм-тройку.

Обладательница премии «Оскар» также записала видео. В нем она рассказала, что принесла на площадку очки, похожие на очки режиссера первой части Дэвид Фрэнкел.

«Все, кто снимался в фильме, влюбились в них и купили их еще 20 лет назад. И они все еще у нас есть. Я принесла их в первый день съемок на удачу», — сообщила Энн.

Видео: @annehathaway

Спустя несколько дней GC Images поделились фото Мерил Стрип, которая появилась на съемках в костюме Миранды Пристли. На ней было пальто цвета верблюжьей шерсти, фиолетовая блузка и коричневая юбка-карандаш из искусственной кожи. На кадрах также появился Стэнли Туччи в роли Найджела, одетого в серый костюм. На новых снимках героиня Хэтэуэй Андреа Сакс предстала в белом платье.

«Дьявол носит Prada-2» расскажет, как главред модного журнала Миранда Пристли сталкивается с упадком печатной прессы. Ее бывшая ассистентка Эмили теперь руководит люксовой компанией, и ее рекламный бюджет — это именно то, что необходимо изданию Пристли.

В ленте также снимутся Эмили Блант, Люси Лю, Джастин Теру, Би Джей Новак, Полин Шаламе и Кеннет Брана. Последний сыграет мужа Миранды Пристли, героини Стрип. Режиссером сиквела выступит Дэвид Фрэнкел, постановщик первого фильма. Сценарий напишет Элин Брош МакКенна. Релиз картины запланирован на 1 мая 2026 года.

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