Элисон Бри и Дейв Франко в финальном трейлере боди-хоррора «Одно целое»

Режиссер ленты — Майкл Шэнкс. Он обратился к Бри и Франко с предложением сняться в картине сразу после просмотра их психологического триллера «Кто не спрятался» («The Rental») 2020 года. «Одно целое» будет самым амбициозным проектом кинематографиста на сегодняшний день: в его предыдущих лентах «Rebooted», «Волшебники зеленого континента» и «Ловушка времени» не участвовали звезды.