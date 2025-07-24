Элисон Бри и Дейв Франко в финальном трейлере боди-хоррора «Одно целое»

Кинокомпания «Вольга» опубликовала финальный трейлер хоррора «Одно целое» с Дейвом Франко и Элисон Бри в главных ролях. Картина выйдет в российский прокат 31 июля.
Австралийско-американский боди-хоррор рассказывает о паре, которая переживает кризис и переезжает за город в надежде наладить отношения. Там супруги сталкиваются с таинственной силой, которая начинает влиять на их тела, заставляя их сливаться воедино. Чтобы выжить, им предстоит разгадать тайну этого места и найти способ остановить процесс слияния.
В фильме также снялся Деймон Херриман, известный по двойной роли Чарльза Мэнсона в «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. Кроме того, в актерский состав вошли Миа Моррисси, Джек Кенни, Франческа Уотерс, Элин Абелла и другие.
Режиссер ленты — Майкл Шэнкс. Он обратился к Бри и Франко с предложением сняться в картине сразу после просмотра их психологического триллера «Кто не спрятался» («The Rental») 2020 года. «Одно целое» будет самым амбициозным проектом кинематографиста на сегодняшний день: в его предыдущих лентах «Rebooted», «Волшебники зеленого континента» и «Ловушка времени» не участвовали звезды.
Премьера «Одного целого» состоялась на прошедшем кинофестивале «Сандэнс». Лента получила 100% положительных рецензий от критиков на Rotten Tomatoes.