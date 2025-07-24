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Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет в прокат весной 2026 года

Фото: Steve Granitz/Getty Images

Премьеру фильма о жизни американского музыканта Майкла Джексона «Майкл» перенесли на весну 2026 года. Лента выйдет 26 апреля, пишет Deadline.

Сроки сдвинулись по нескольким причинам. Во-первых, первая версия картины длилась более 3,5 часов. Во-вторых, создателям пришлось переснять некоторые эпизоды из‑за обвинений певца в сексуальном насилии над подростком. Ранее сообщалось, что авторы фильма столкнулись с юридическими сложностями в связи с желанием показать, как отец 13-летнего Джордана Чандлера в 1993 году потребовал от Джексона компенсацию якобы за растление ребенка.

«В сценарии, который я прочитал (мне сказали, что он близок к финальной версии, но, очевидно, такие вещи часто пересматриваются), есть напряженная сцена, в которой Бранка, Джонни Кокран и другие адвокаты Джексона обсуждают, стоит ли платить Чандлеру и его семье», — рассказывал соучредитель Puck Мэтью Беллони.

Он вспомнил, что в тексте также был эпизод в суде, где отец Джордана угрожает уничтожить карьеру Джексона, и сцена, где полицейские досматривают певца обнаженным, оставляя ему тем самым «шрам на всю жизнь».

Родственники Джексона, как считает Беллони, могли посчитать эти фрагменты фильма драматизацией скандала. Ранее они подписали запрет подобного описания фрагментов жизни музыканта, связанных с обвинениями в насилии над детьми.

Это уже третий перенос даты выхода фильма «Майкл». Изначально премьера была запланирована на 18 апреля 2025 года, затем — на 3 октября.

Главную роль в ленте исполнил Джафар Джексон, племянник Майкла Джексона. Колман Доминго сыграл отца музыканта Джо Джексона, Ниа Лонг — его мать Кэтрин Джексон, Кэт Грэм — легендарную певицу Дайану Росс, Кендрик Сэмпсон — Куинси Джонса. Сценарий ленты написал Джон Логан, а поставил картину Антуан Фукуа. «Майкл» выйдет в формате IMAX.

18 марта на британском телеканале Channel 4 вышел фильм «Покидая Неверленд 2: Пережить Майкла Джексона». Он рассказал о попытках героев первой ленты получить компенсацию за предполагаемые преступления известного музыканта.

В картине 2019 года двое мужчин, хореограф Уэйд Робсон и актер Джеймс Сейфчак, обвинили Джексона в растлении. Во второй части герои делятся, как они боролись с семьей певца, которая назвала признания Робсона и Сейфчака ложью.

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