Биографический фильм о Майкле Джексоне выйдет в прокат весной 2026 года

«В сценарии, который я прочитал (мне сказали, что он близок к финальной версии, но, очевидно, такие вещи часто пересматриваются), есть напряженная сцена, в которой Бранка, Джонни Кокран и другие адвокаты Джексона обсуждают, стоит ли платить Чандлеру и его семье», — рассказывал соучредитель Puck Мэтью Беллони.