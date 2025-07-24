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В России выпустят биографический комикс об Оззи Осборне

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Первую русскоязычную биографию британского рок-музыканта Оззи Осборна в формате комикса издадут в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В планах выпуск первой биографии в формате комикса, посвященной легендарному Оззи Осборну и его группе Black Sabbath, автором работы стал Тодд Мэтти — американский художник и писатель, автор многих комиксов, в том числе и по созданным им самим вселенным», — сказала шеф-редактор отдела «Кладезь. Музыка» издательства АСТ Мария Шебаршова.

Автором русского перевода выступает Анастасия Старостина. «Мы надеемся, что комикс, выпущенный нашей редакцией, станет своеобразной данью памяти великому музыканту, и рады быть теми, кто принял участие в его выходе на русском языке», — добавила шеф-редактор.

22 июля стало известно о смерти Оззи Осборна. Музыканту было 76 лет. Причина смерти не называется, последние двадцать два года он боролся с болезнью Паркинсона. Несмотря на физическую слабость, 5 июля 2025 года Оззи дал прощальный концерт «Back to the Beginning» в родном Бирмингеме.

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