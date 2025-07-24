София Коппола сняла первый документальный фильм

София Коппола недавно рассказала, что ей «не нравятся фильмы с насилием». «В моей стране так много насилия с применением огнестрельного оружия. На самом деле тяжело смотреть [такие] фильмы. Старые ковбои — это круто, но то, как насилие превозносится сейчас, расстраивает», — сказала Коппола, выступая на фестивале Nouvelles Vagues в Биаррице. «Темы насилия могут быть интересными или наводящими на размышления. Но на самом деле кровь не для меня», — поделилась она.