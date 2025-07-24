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София Коппола сняла первый документальный фильм

Фото: Julien M.Hekimian/Getty Images

Премьера документального фильма режиссера Софии Копполы состоится на Венецианском кинофестивале, указано на сайте Deadline. Он пройдет с 27 августа по 6 сентября.

Фильм покажут во внеконкурсной программы. Его название — «Mark by Sofia». Детали проекта неизвестны. Как пишет Hypebeast, картина расскажет, как Джейкобс стал одним из самых известных модельеров в мире. Известно, что Марк и София давно дружат. Джейкобс однажды описал их дружбу как «любовь с первого взгляда». София ранее снимала рекламу для модельера.

София Коппола недавно рассказала, что ей «не нравятся фильмы с насилием». «В моей стране так много насилия с применением огнестрельного оружия. На самом деле тяжело смотреть [такие] фильмы. Старые ковбои — это круто, но то, как насилие превозносится сейчас, расстраивает», — сказала Коппола, выступая на фестивале Nouvelles Vagues в Биаррице. «Темы насилия могут быть интересными или наводящими на размышления. Но на самом деле кровь не для меня», — поделилась она.

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