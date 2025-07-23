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Скайлер Гизондо из «Супермена» сыграет в «Знакомстве с родителями-4»

Фото: skylergisondo

Американский актер Скайлер Гизондо, сыгравший Джимми Олсена в «Супермене» Джеймса Ганна, снимется в четвертом фильме франшизы «Знакомство с родителями». Об этом написал Deadline.

Гизондо ведет переговоры об участии в комедии. Ему, согласно информации СМИ, предложили роль одного из сыновей главных героев серии — Грэга и Пэм Факеров в исполнении Бена Стиллера и Тери Поло соответственно.

В актерский состав кинопроекта войдут, помимо них, Роберт Де Ниро, Ариана Гранде, Оуэн Уилсон и Блайт Даннер. Режиссером проекта и его сценаристом выступит Джон Гамбург, соавтор предыдущих трех частей серии.

Сюжет будущей картины держится в секрете, однако известно, что в центре окажется сын Грэга и Пэм. Парень решит жениться на девушке, но его родители будут считать, что он ошибся в выборе избранницы. Последнюю сыграет Гранде.

Постановщик фильмов «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами» Джей Роуч станет продюсером ленты. Другими продюсерами фильма будут Джейн Розенталь из Tribeca Productions, Де Ниро, Стиллер, Джон Лешер из Red Hour Films и Гамбург. Курировать съемки со стороны студии Universal возьмутся Мэтт Рейлли и Жаклин Гарелл.

Релиз «Знакомства с родителями-4» запланирован на 25 ноября 2026 года. Когда стартуют съемки картины, пока неизвестно. Paramount Pictures займется дистрибьюцией фильма.

Комедия «Знакомство с родителями» вышла на экраны в 2000 году. Фильм рассказал о непростых отношениях санитара Грэга с отцом его девушки Пэм, бывшим сотрудником ЦРУ. Продолжение ленты под названием «Знакомство с Факерами» рассказало уже о встрече семьи Пэм с эксцентричными родителями Грэга перед свадьбой пары.

Третья часть серии появилась в 2010 году, ее снял Пол Вайц. Лента показала, как выглядит жизнь полюбившихся героев спустя десять лет после свадьбы. К этому момент Пэм и Грэг уже стали родителями.

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