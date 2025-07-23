Издательство Penguin Random House выпустит книгу, посвященную слэшер-франшизе «Крик»

Издательство Penguin Random House выпустит 19 августа книгу «Ваш любимый фильм ужасов», посвященную слэшер-франшизе «Крик». Об этом сообщил Bloody Disgusting.
Книгу написала журналистка Эшли Каллинз. Она исследовала на 352 страницах историю создания фильмов серии и их влияние. В издание вошли интервью с более чем 80 артистами и членами съемочных групп.
Каллинз поговорила, среди прочих, с Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвидом Аркеттом, Мэтью Лиллардом. Вместе кинематографисты и автор проанализировали, как сочетание ужасающего насилия и юмора в «Крике» изменили жанр хоррора.
«„Ваш любимый фильм ужасов“ — это определяющий рассказ о „Крике“, настоящая библия его истории и наследия. Я узнал об этой франшизе много того, о чем и не подозревал. Великолепно!» — сказал Кевин Уильямсон, сценарист первых четырех фильмов.
Книга выйдет в печатном виде, электронном, а также в виде аудиокниги. Последнюю озвучил актер Роджер Л. Джексон, подаривший свой голос главному злодею кинофраншизы.
«Я надеюсь, что все, кто послушает эту аудиокнигу, получат от неё такое же удовольствие, какое я получил от ее прочтения. Книга написана очень хорошо, глубоко и с множеством нюансов. В ней много того, чего я никогда не знал», — поделился Джексон.
Фильм «Крик» вышел в 1996 году, его снял классик хоррор-кино Уэс Крэйвен по сценарию Кевина Уильямсона. Картина рассказала о старшекласснице Сидни Прескотт, которая становится целью таинственного убийцы в маске.
Лента получила несколько продолжений: «Крик-2» вышел в 1997 году, «Крик-3» — в 2000-м, «Крик-4» — в 2011-м. Эти три фильма также создали Крэйвен и Уильямсон. В 2015 году Крэйвен скончался в возрасте 76 лет.
В 2022 году франшиза пережила перезапуск: Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет срежиссировали новую картину по сценарию Гая Басика и Джеймса Вандербильта. В ней появились Дженна Ортега и Мелисса Баррера. В 2023 году на экраны вышел «Крик-6» — его снял уже Уильямсон по сценарию Басика.
Премьера «Крика-7» запланирована на 27 февраля 2026 года. Над ним работают Уильямсон в качестве режиссера, Вандербильт и Басик — в качестве сценаристов.
Изначально фильм должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в нем отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.
В результате в актерский состав картины войдут Скотт Фоли, Дэвид Аркетт, Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун, Изабель Мей, Джоэл МакХейл, Анна Кэмп, Эйса Джерманн, Марк Консуэлос, Мишель Рэндолф, Маккенна Грейс, Селеста О’Коннор, Сэм Рехнер, Джимми Татро и Итан Эмбри.