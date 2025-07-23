Издательство Penguin Random House выпустит книгу, посвященную слэшер-франшизе «Крик»

«Я надеюсь, что все, кто послушает эту аудиокнигу, получат от неё такое же удовольствие, какое я получил от ее прочтения. Книга написана очень хорошо, глубоко и с множеством нюансов. В ней много того, чего я никогда не знал», — поделился Джексон.