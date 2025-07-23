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Чад Стахелски экранизирует комикс «Calexit» о борьбе Калифорнии с правительством США

Фото: chadstahelski

Американский режиссер Чад Стахелски, известный как постановщик фильмов о Джоне Уике, экранизирует комикс «Calexit». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Кинематографист поставит полнометражную картину по сценарию президента Black Mask Studios Маттео Пиццоло. Продюсерами проекта будут Алекс Янг, Джейсон Спитц из 87Eleven Entertainment, а также Пиццоло, Бретт Гуревиц и Брайан Гиберсон.

Действие ленты развернется в недалеком будущем, где президент США подписал указ о депортации всех иммигрантов. В ответ Калифорния объявила себя штатом-убежищем для изгнанников.

Пока калифорнийцы стремятся отобрать власть у авторитарного правительства, курьер-контрабандист Джамиль пытается бежать из оккупированного Лос-Анджелеса вместе с девушкой по имени Зора, молодым лидером сопротивления.

На какой платформе выйдет экранизация комикса, пока неизвестно. Неясно и то, какая студия займется распространением фильма. В создании фильма поучаствует Аманкай Науэльпан, один из создателей оригинального комикса.

«Calexit» вышел в 2017 году и стал хитом продаж во время первого президентского срока Дональда Трампа. Комикс выдержал семь тиражей и получил два спин-оффа: «Calexit: All Systems San Diego» и «Calexit: Our Last Night in America».

Новый выпуск графического романа «Calexit: The Battle of Universal City» выйдет в конце июля. Его текст написал Пиццоло, а иллюстрации создал Карлос Гранда.

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