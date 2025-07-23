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43-летняя шотландка выиграла ультрамарафон, опередив соперника-мужчину на два часа

Кадр: SWNS/YouTube

43-летняя шотландка Анна Разерфорд выиграла ультрамарафон Rat Race, опередив ближайшего соперника-мужчину более чем на два часа. Об этом сообщил Edinburgh Live.

Спортсменка, живущая в шотландском городке Пиблс, преодолела дистанцию в более чем 160 километров (100 миль) за 17 часов и 23 минуты. Никому прежде не удавалось пробежать Rat Race так быстро.

Видео: ratracehq

Разерфорд призналась, что в забеге ей помогала музыка: во время гонки мама троих детей и опытный адвокат напевала песню «9 to 5» Долли Партон. Это помогло Анне обогнать 600 других участников ультрамарафона.

«Я составила плейлист специально для этого выступления, и в нем настоящий микс из песен разных темпов — в основном это быстрая и слащавая поп-классика», — поделилась спортсменка.

Разерфорд не только показала поразительное время, но и помогла по пути незнакомцу. Она заметила мужчину, лежащего на спине на поле для гольфа — и приостановила бег, чтобы проверить, все ли с ним в порядке.

«Он сказал, что просто „смотрел на звезды“, так что мне пришлось продолжить», — расскала Анна.

Путь Разерфорд и других бегунов пролегал от замка Бамборо в графстве Нортумберленд на севере Англии и до Эдинбургского замка — главной достопримечательности столицы Шотландии. Трасса проходила по восточному побережью Великобритании через Берикшир, Бодерс и Ист-Лотиан.

После победы Анна получила медаль, встретила родителей, которые ждали ее на финише, и просто поехала домой спать. «Я приняла ванну и просто не могу поверить, насколько я была грязной — мне пришлось стирать одежду три раза», — отметила она.

Бегунья призналась, что надеется, что ее достижения помогут доказать, что женщины могут «сократить разрыв» в видах спорта, требующих выносливости. Ранее она рассказывала, что вдохновляется примером другой спортсменки — Жасмин Пэрис.

«Мне очень нравится бегать. Мне нравится одиночество, возможность быть на природе и отсутствие беспокойства. Мне нравится быть мамой, сестрой и дочерью, но я также люблю бегать и находить время, чтобы быть частью этого», — поделилась Анна.

В ходе подготовки к ультрамарафону Разерфорд интенсивно тренировалась — настолько, что ей пришлось обратиться в больницу из‑за головных болей и слабости. Шотландка преодолевала в неделю по 193 км.

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