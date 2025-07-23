Ханс Циммер напишет саундтрек третьего сезона «Эйфории»

Немецкий композитор Ханс Циммер напишет саундтрек третьего сезона сериала «Эйфория» Сэма Левинсона. Об этом сообщил Deadline.
Циммер создаст музыку для шоу вместе с британским музыкантом Labirinth, который работал над саундтреками первых двух сезонов. Какими будут треки из новых эпизодов, пока неясно.
«Для меня большая честь присоединиться к этой невероятной команде рассказчиков во главе с визионером Сэмом Левинсоном. Вместе они создали такой смелый и трогательный сериал, который так много значит для зрителей. Музыка Labrinth сформировала индивидуальность сериала, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие истории и помочь сформировать новый сезон с помощью музыки», — сказал Циммер.
В настоящее время третий сезон «Эйфории» находится в производстве. В него войдут восемь эпизодов, они выйдут в 2026 году. Левинсон разработал сценарий продолжения. Он выступает режиссером и исполнительным продюсером проекта.
Ожидается, что в новых сериях произойдет временной скачок. Третий сезон расскажет о жизни героев шоу после старшей школы. К своим ролям вернутся Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Хантер Шафер, Эрик Дейн, Алекса Деми, Доминик Файк и Мод Апатоу.
В сериале можно будет увидеть также Колмана Доминго, Марту Келли, Хлою Черри, Розалию, Маршона Линча, Кадима Хардисона, Адевале Акиннуойе-Агбаже, Тоби Уоллеса и Шэрон Стоун.