Ханс Циммер напишет саундтрек третьего сезона «Эйфории»

«Для меня большая честь присоединиться к этой невероятной команде рассказчиков во главе с визионером Сэмом Левинсоном. Вместе они создали такой смелый и трогательный сериал, который так много значит для зрителей. Музыка Labrinth сформировала индивидуальность сериала, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие истории и помочь сформировать новый сезон с помощью музыки», — сказал Циммер.