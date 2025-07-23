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Творчество Кендрика Ламара начнут изучать в американском вузе

Фото: PA Wire — PA Images/Getty Images

Осенью в Университете Темпл в Филадельфии стартует курс под названием «Кендрик Ламар и мораль M.A.A.D City». В ходе него студентам представят углубленный анализ жизни и творчества рэпера. Об этом сообщает Independent.

Курс будет вести Тимоти Уэлбек, доцент кафедры африкологии и афроамериканских исследований. По его словам, Ламар — талантливый лирик, чьи выступления на «Грэмми» в 2016 году и на Супербоуле в феврале этого года стали мощными высказываниями о жизни чернокожих в США.

«Обсуждение его творчества в контексте среды, которая сформировала его личность, помогает понять не только самого Ламара, но и путь к самореализации — особенно в связи с афроамериканской идентичностью».

На курсе будут изучать, как городская политика изменила демографию родного для музыканта Комптона и как это повлияло на становление Ламара. Студенты прослушают как минимум три-четыре альбома рэпера в течение семестра.

Преподаватель надеется, что курс поможет по-новому взглянуть на творчество Ламара, культуру хип-хопа и искусство как способ рассказа об опыте афроамериканцев.

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