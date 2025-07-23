Творчество Кендрика Ламара начнут изучать в американском вузе

Курс будет вести Тимоти Уэлбек, доцент кафедры африкологии и афроамериканских исследований. По его словам, Ламар — талантливый лирик, чьи выступления на «Грэмми» в 2016 году и на Супербоуле в феврале этого года стали мощными высказываниями о жизни чернокожих в США.