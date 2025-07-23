10-летний шахматист из России стал самым юным международным мастером

10-летний российский шахматист Роман Шогджиев стал самым юным международным мастером в истории. Об этом сообщили в телеграм-канале Федерации шахмат России.
Мальчик получил звание по решению Совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ). «Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России», — отметили в национальной федерации.
Шогджиев побил предыдущий рекорд, принадлежащий аргентинцу Фаустино Оро. Он стал международным мастером также в возрасте 10 лет, но будучи на пять месяцев старше россиянина.
Шогджиев выполнил норму для присвоения звания международного мастера в мае на турнире в Белграде. На тот момент игроку было 10 лет 3 месяца и 21 день.
Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера — самого высокого шахматного звания. Самый юный гроссмейстер на сегодняшний день — Абхиманью Мишра, он достиг высшего уровня в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней, побив почти 30-летний рекорд Сергея Карякина.