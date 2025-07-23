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10-летний шахматист из России стал самым юным международным мастером

Фото: Федерация шахмат России/Telegram

10-летний российский шахматист Роман Шогджиев стал самым юным международным мастером в истории. Об этом сообщили в телеграм-канале Федерации шахмат России.

Мальчик получил звание по решению Совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ). «Достижение Романа будет направлено в книги рекордов Гиннесса и России», — отметили в национальной федерации.

Шогджиев побил предыдущий рекорд, принадлежащий аргентинцу Фаустино Оро. Он стал международным мастером также в возрасте 10 лет, но будучи на пять месяцев старше россиянина.

Шогджиев выполнил норму для присвоения звания международного мастера в мае на турнире в Белграде. На тот момент игроку было 10 лет 3 месяца и 21 день.

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера — самого высокого шахматного звания. Самый юный гроссмейстер на сегодняшний день — Абхиманью Мишра, он достиг высшего уровня в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней, побив почти 30-летний рекорд Сергея Карякина.

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