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В Финском заливе заметили дельфинов

Фото: Jonas Von Werne/Unsplash

В Финском заливе примерно в 50 километрах от Петербурга заметили дельфинов. Их снял на видео моряк Андрей Загороднюк, который отправил кадры в Институт океанологии РАН.

Млекопитающие плавали в районе Зеленогорска. «Откуда в Финском заливе дельфины? Но это точно не нерпы, обычные дельфины. Скоро в Финском заливе акулы появятся с крокодилами», ― удивляется на видео Загороднюк.

Видео: Андрей Загороднюк

Старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института Антон Чернецкий предположил, что в кадр попали афалины. Этот вид дельфинов встречается в восточной части Балтийского моря.

«Насколько я знаю, до середины ХХ эти районы были обычными и для фоцен (морских свиней), и для афалин. Но две мировые войны и огромное количество хлорорганических пестицидов, широко использовавшихся в последней трети ХХ, сделали Балтику одним из самых грязных морей мира. И дельфины стали редкостью. Теперь ситуация потихоньку восстанавливается», ― прокомментировал Чернецкий.

В Институте РАН выразили надежду, что экологическая ситуация улучшается, и однажды млекопитающие вернутся в прежние места.

В прошлом году морские биологи из Дании обнаружили в Балтийском море одинокого дельфина, который разговаривает сам с собой. Самец афалины издает звуки, используемые дельфинами для коммуникации друг с другом. При этом рядом нет ни одного его сородича. По предположению исследователей, дельфин просто чувствует себя одиноко, и разговоры с самим с собой помогают ему отвлечься.

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