В Финском заливе заметили дельфинов

В прошлом году морские биологи из Дании обнаружили в Балтийском море одинокого дельфина, который разговаривает сам с собой. Самец афалины издает звуки, используемые дельфинами для коммуникации друг с другом. При этом рядом нет ни одного его сородича. По предположению исследователей, дельфин просто чувствует себя одиноко, и разговоры с самим с собой помогают ему отвлечься.