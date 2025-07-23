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Айк Баринхольц намерен сыграть Илона Маска в фильме Луки Гуаданьино с Юрой Борисовым

Фото: Lionsgate Productions Ltd.

Американский актер Айк Баринхольц, известный по сериалам «Проект Минди» и «Киностудия», намерен сыграть бизнесмена Илона Маска в фильме «Artificial» («Искусственный») Луки Гуаданьино. Об этом сообщил Deadline.

Баринхольц ведет переговоры об участии в картине, которую выпустит Amazon MGM Studios. Актер планирует присоединиться к касту, в который уже вошли Юра Борисов («Анора»), Эндрю Гарфилд и Купер Кох («Монстры»).

Эндрю Гарфилд исполнит роль Сэма Альтмана — главы OpenAI, а Юра Борисов — сооснователя компании Ильи Суцкевера. Съемки стартуют летом и пройдут в Сан-Франциско и Италии.

Подробности сюжета ленты держатся в секрете, хотя его описывают как комедийную драму о мире искусственного интеллекта. Сценарий фильма написал Саймон Рич. Художником по костюмам стал креативный директор Dior Джонатан Андерсон.

Ходят слухи, что действие развернется в 2023 году в компании Open AI. Тогда гендиректор бизнеса Сэм Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности в течение нескольких дней.

Рич стал продюсером проекта месте с Дэвидом Хейманом и Джеффри Клиффордом из Heyday Films, а также Дженнифер Фокс. СМИ сообщали также, что в актерский состав войдет Моника Барбаро.

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