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Московский завод «Кристалл» признали объектом культурного наследия

Фото: mos.ru

Комплекс зданий «Московского казенного винного склада № 1» (ныне — завод «Кристалл») признан объектом культурного наследия столицы. Об этом сообщил Департамент культурного наследия Москвы.

Комплекс красных кирпичных зданий расположен на Самокатной улице в районе Лефортово на берегу реки Яузы. Он представляет собой выдающийся памятник промышленной архитектуры рубежа XIX–XX веков. Большинство зданий, входящих в комплекс, спроектированы архитектором Николаем Фелеевым и инженером Виктором Величкиным. Фелеев ― автор множества особняков и доходных домов в Москве.

Самые старые из построек комплекса датированы 1851–1876 годами, но складом вина он стал в 1901 году, когда в Москве начала действовать монополия на производство и продажу алкоголя. Тогда на этом месте и открылся «Московский казенный винный склад» ― и стал самым крупным предприятием отрасли.

В период Первой мировой войны, несмотря на сухой закон, завод продолжал выпускать алкоголь для медицинских, технических нужд и на экспорт. Часть корпусов была выделена под госпиталь для раненых.

Завод не работал с революции 1917 года до 1925-го, когда на нем вновь стали производить крепкие спиртные напитки. Во время Великой отечественной войны комплекс переориентировался на розлив коктейлей Молотова и производство сухого спирта. 22 июля 1941 года главный корпус был поврежден в результате бомбардировки и восстановлен только к 1950-му.

В 1987 году комплекс получил современное название — завод «Кристалл». В 2013-м производственные мощности перевели в Подмосковье, но головной офис предприятия остался в Москве. Сейчас, помимо главного офиса завода, в комплексе на Самокатной улице находится арт-кластер, где проходят выставки, лекции, встречи, концерты и вечеринки.

ДК «Кристалл»
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