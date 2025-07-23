Московский завод «Кристалл» признали объектом культурного наследия

Самые старые из построек комплекса датированы 1851–1876 годами, но складом вина он стал в 1901 году, когда в Москве начала действовать монополия на производство и продажу алкоголя. Тогда на этом месте и открылся «Московский казенный винный склад» ― и стал самым крупным предприятием отрасли.