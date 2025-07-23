Киану Ривз крадет жизнь Сета Рогена и отдает ее Азизу Ансари в трейлере «Good Fortune»

Первый полнометражный проект Ансари должен был выйти еще в 2022 году под названием «Being Mortal» («Быть смертным»). Однако проект был закрыт студией Searchlight Pictures после того, как исполнителя одной из главных ролей, Билла Мюррея, обвинили в домогательствах к молодой сотруднице съемочной группы.