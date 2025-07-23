Киану Ривз крадет жизнь Сета Рогена и отдает ее Азизу Ансари в трейлере «Good Fortune»

На ютуб-канале Lionsgate опубликовали новый трейлер фильма «Good Fortune» («Удача»), в котором снялись Киану Ривз («Матрица»), Сандра О («Убивая Еву»), Сет Роген («Киностудия»), Азиз Ансари («Успеть за 30 минут») и Кеке Палмер («Нет»).
Ривз сыграл в комедии архангела Гавриила, который решает спасти чью-нибудь жизнь. Он выбирает своей «жертвой» безработного Арджа и осуществляет его заветную мечту — предоставляет ему жизнь его бывшего босса Джеффа.
Гавриил надеется, что парень поймет, что счастье — не в деньгах. Но вскоре «бюджетный ангел-хранитель», как называет его Ардж, обнаруживает свою неправоту. «Кажется, богатство решило большинство его проблем», — признает он.
Пока Ардж радуется своей новой роскошной жизни, Джефф оказывается на месте экс-подчиненного. Он ходит за покупками, не имея на них денег, спит в машине и не понимает, как бедные люди живут, «не будучи постоянно несчастными и злыми».
В ролике Джефф требует, чтобы Гавриил организовал ему встречу с богом. Сам архангел же, похоже, переживает кризис личности, начинает курить и жалуется, что не может летать, поскольку его крылья «слишком маленькие».
Премьера «Good Fortune» в кинопрокате состоится 17 октября. Постановщиком и сценаристом картины выступил Ансари, комедия — его полнометражный режиссерский дебют. Ранее Ансари снял для Netflix сериал «Мастер на все руки».
Первый полнометражный проект Ансари должен был выйти еще в 2022 году под названием «Being Mortal» («Быть смертным»). Однако проект был закрыт студией Searchlight Pictures после того, как исполнителя одной из главных ролей, Билла Мюррея, обвинили в домогательствах к молодой сотруднице съемочной группы.