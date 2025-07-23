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Печально известный вестерн «Rust» с Болдуином официально перевели в России как «Случайный выстрел»

Фото: Thomasville Pictures

Название фильма, на съемках которого Алек Болдуин по ошибке застрелил оператора Галину Хатчинс, в России перевели как «Случайный выстрел». Официальный перевод появился на странице ленты в «Кинопоиске».

В оригинале картина называется «Rust», что дословно означает «ржавчина». Почему российские кинопрокатчики выбрали локализованный вариант перевода, неясно. В СМИ, писавших о трагедии с Хатчинс, проект называли «Ржавчиной».

Вестерн, режиссером которого выступил Джоэл Соуза, впервые показали в ноябре 2024 года на фестивале Camerimage в Польше. Мать Хатчинс не пришла на премьеру, заявив, что так и не получила извинения от Болдуина за смерть дочери.

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Во время репетиции одной из сцен она получила огнестрельное ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.

В январе 2023 года Ханну Гутьеррес-Рид, падчерицу знаменитого голливудского тренера по стрельбе Телла Рида, обвинили в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс. Обвинение посчитало, что именно девушка оказалась виновной в том, что в пистолете оказались настоящие патроны.

В апреле 2024 года суд приговорил обвиняемую к 18 месяцам лишения свободы. Это максимальное наказание по законам штата Нью-Мексико. В мае 2025 года стало известно, что Гутьеррес-Рид освбождена условно-досрочно.

Болдуина также обвиняли в непреднамеренном убийстве, но дело закрыли в декабре 2024 года. Защита артиста утверждала, что тот, будучи актером, «не отвечал за безопасность оружия на съемочной площадке и не мог знать, что его пистолет заряжен настоящей пулей».

Болдуин подал в суд на прокуроров и следователей. Актер утверждает, что они преследовали его ради профессиональной и политической выгоды, намеренно скрывали улики, которые могли бы его оправдать, и намеренно неправильно обращались с доказательствами.

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