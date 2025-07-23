Печально известный вестерн «Rust» с Болдуином официально перевели в России как «Случайный выстрел»

Болдуина также обвиняли в непреднамеренном убийстве, но дело закрыли в декабре 2024 года. Защита артиста утверждала, что тот, будучи актером, «не отвечал за безопасность оружия на съемочной площадке и не мог знать, что его пистолет заряжен настоящей пулей».