Фестиваль Outline объявил даты проведения в 2026 году

В этом году фестиваль Outline прошел с 8 по 14 июля на берегу подмосковной Дубны. Он развернулся на восьми сценах, на которых выступили итальянский электропродюсер Teslasonic, парижанин Рон Морелли, «Источник», Mirèle, Electric Blue, Ильдар Иксанов, Найк Борзов и сирийский диджей Омар Сулейман, который еще в 2016 году был на Пикнике «Афиши».