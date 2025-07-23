Фестиваль Outline объявил даты проведения в 2026 году

В 2026 году фестиваль электронной музыки и уличного искусства Outline пройдет с 21 по 27 июля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия. Другие подробности пока не сообщаются.
В этом году фестиваль Outline прошел с 8 по 14 июля на берегу подмосковной Дубны. Он развернулся на восьми сценах, на которых выступили итальянский электропродюсер Teslasonic, парижанин Рон Морелли, «Источник», Mirèle, Electric Blue, Ильдар Иксанов, Найк Борзов и сирийский диджей Омар Сулейман, который еще в 2016 году был на Пикнике «Афиши».
На площадке также были представлены многочисленные арт-инсталляции, расположенные на площади в 40 гектаров. Гостей также ждали аудиовизуальное шоу, перформансы и театрализованные шествия.
На мероприятии была и спортивная часть: на территории кемпинга «Маяк» открылись сап-станция и шатры Healing Space для занятий йогой и гимнастикой. На речном берегу прошли турниры по пляжному волейболу и шахматам, а на велотрассе Дубна — Яхрома можно было поучаствовать в любительских заездах.