В Аргентине запретили зубную пасту Colgate после жалоб на язвы и отеки

Аргентинские власти запретили использование и распространение и продвижение зубной пасты Colgate Total Active Prevention Clean Mint после жалоб местных жителей. Об этом сообщило управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT).
Не менее 19 человек пожаловались на пасту из‑за раздражения и воспаления во рту, появления волдырей, язв, жжения, отеков и боли. ANMAT просит жителей Аргентины сообщать о любых нежелательных последствиях использования зубной пасты. Управление распорядилось изъять с рынка эту серию.
В мае Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о претензиях к зубной пасте марки Colgate Total Clean Mint. По данным регулятора, для данной категории продукции отсутствует разрешительный порядок допуска на рынок.
В Китае компанию по производству зубных нитей недавно обвинили в создании тюремных условий труда. Сотрудникам запрещали пользоваться телефонами и покидать офис в рабочее время. Руководство следило за ними с помощью камер, наказывало за неправильное расположение стульев и ограничивало перерывы на туалет.