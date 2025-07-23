В Аргентине запретили зубную пасту Colgate после жалоб на язвы и отеки

В Китае компанию по производству зубных нитей недавно обвинили в создании тюремных условий труда. Сотрудникам запрещали пользоваться телефонами и покидать офис в рабочее время. Руководство следило за ними с помощью камер, наказывало за неправильное расположение стульев и ограничивало перерывы на туалет.