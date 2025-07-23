Британские ученые раскрыли тайну камней Стоунхенджа

Исследователи из британского Университета Аберистуита подтвердили, что валуны к Стоунхенджу своими силами доставили первобытные люди. Об этом пишет Daily Mail.
Ученые долго спорили, как Ньюоллский валун — голубой камень Стоунхенджа — и другие булыжники оказались на этом месте. Было две основных версии: камень попал из Уэльса в результате таяния ледника или его переместили сюда люди более 5 тыс. лет назад.
Геохимический анализ и микроскопическое исследование показали, что нет никаких доказательств того, что перемещение камня было связано с ледником. Ученые отметили, что в этом случае булыжники распределились бы по всей долине, а не в одном месте.
При этом химический состав камня оказался идентичен скальному массиву Крейг Рос-и-Фелин, находящемуся в 200 км от Стоунхенджа. Кроме того, ранее уже были доказательства того, что в этом месте за 3 тыс. лет до нашей эры неолитические общины добывали камень. Ученые считают, что валун доставили именно люди из Уэльса, а вес булыжников составлял не более трех тонн.
Комплекс из 30 огромных каменных столбов Стоунхендж построили около пяти тысяч лет назад. В 1986 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сооружение находится в английском графстве Уилтшир на юго-западе Лондона.