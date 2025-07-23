Британские ученые раскрыли тайну камней Стоунхенджа

При этом химический состав камня оказался идентичен скальному массиву Крейг Рос-и-Фелин, находящемуся в 200 км от Стоунхенджа. Кроме того, ранее уже были доказательства того, что в этом месте за 3 тыс. лет до нашей эры неолитические общины добывали камень. Ученые считают, что валун доставили именно люди из Уэльса, а вес булыжников составлял не более трех тонн.