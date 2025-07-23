Нейросеть разгрузит общественный транспорт в Нижнем Новгороде

«Продукты NtechLab направлены на улучшение качества городской среды, к которой, несомненно, относится и комфортный общественный транспорт. Сейчас наше решение охватывает 300 остановок Нижнего Новгорода. Применение этого ИИ также востребовано и в других регионах — интерес уже проявили несколько городов, готовимся запустить пилотные проекты в ближайшее время», — сообщил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.