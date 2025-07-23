Нейросеть разгрузит общественный транспорт в Нижнем Новгороде

Компания NtechLab внедряет в Нижнем Новгороде нейросеть, которая поможет оптимизировать движение автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом пишет RTVI.
Система анализирует пассажиропоток на остановках и автоматически сигнализирует диспетчерам о необходимости усилить маршруты. Алгоритм работает на основе обезличенных данных, подсчитывая количество людей на остановках. Разработка уже охватывает сотни остановок города, а в перспективе может быть масштабирована и на другие регионы.
«Продукты NtechLab направлены на улучшение качества городской среды, к которой, несомненно, относится и комфортный общественный транспорт. Сейчас наше решение охватывает 300 остановок Нижнего Новгорода. Применение этого ИИ также востребовано и в других регионах — интерес уже проявили несколько городов, готовимся запустить пилотные проекты в ближайшее время», — сообщил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.
Искусственный интеллект скоро научится распознавать заполненность мусорных баков и сообщать о необходимости вывезти отходы, недавно заявили в Минприроды. В ведомстве рассказали, что ИИ широко задействован в работе c мусором.