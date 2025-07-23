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«Уэнсдей» продлили на третий сезон

Фото: Netflix

Сериал «Уэнсдей» продлили на третий сезон. Об этом сообщили Тим Бертон и Дженна Ортега в интервью The Hollywood Reporter.

Кроме того, сейчас обсуждается создание спин-оффа шоу. Подробности предстоящих проектов пока не уточняются.

Сериал «Уэнсдэй» вышел на Netflix осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс — персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году.

Шоу, создателем которого выступил Тим Бертон, стало хитом. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон, он выйдет в двух частях. Премьера первой части состоится 6 августа, а второй — 3 сентября.

По словам Ортеги, второй сезон «Уэнсдэй» глубже погружается в жанр хоррора. Это, по мнению исполнительницы главной роли в шоу, позволило творческой команде черпать вдохновение в классических шедеврах жанра, таких как «Кэрри» и «Выпускной».

Недавно Дженна Ортега призналась, что пожалела о том, что согласилась на съемки в сериале. Как отметила актриса, оглушительный успех сериала столкнул с тысячами зрителей в соцсетях, которые следили за каждым шагом Ортеги.

«Честно говоря, после шоу, когда я пыталась во всем разобраться, я была несчастным человеком. Из‑за давления, внимания, как человеку довольно интровертному, мне было так тяжело и страшно», — поделилась звезда сериала.

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