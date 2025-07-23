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В России упал интерес к сериалам

Фото: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Внимание жителей России к сериалам снизилось в 2025 году, посчитал «Индекс Кинопоиск Pro».

Совокупный «Индекс Кинопоиск Pro» за первое полугодие 2025 у сериалов составил 292 396 баллов, это на 4% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. В тройку самых популярных сериалов впервые с первого полугодия 2022 года не вошло ни одного российского проекта. Наибольшее внимание за полгода получили южнокорейская «Игра в кальмара» от Netflix и два аниме: «Поднятие уровня в одиночку» и «Монолог фармацевта».

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

Доля интереса к российским проектам стала равна 36% против 39% в 2024 году. Снижение связано с нехваткой громких премьер, отмечают в проекте. 11 проектов из России при этом вошли в двадцатку самых популярных сериалов. Среди них самыми популярными стали «Ландыши. Такая нежная любовь» (Wink), «Аутсорс» (Okko) и «Универ. Молодые» (ТНТ). В «Индексе» за полугодие они занимают четвертое, пятое и шестое места.

Интерес жителей страны к аниме остается стабильно высоким, доля внимания к японской анимации за полугодие составила 17% от общего интереса к сериалам из разных стран. В марте 2025 года интерес к аниме впервые превысил внимание к американским сериалам: японские проекты получили долю в 20% от общего интереса, а американские — в 19%.

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