В России упал интерес к сериалам

Совокупный «Индекс Кинопоиск Pro» за первое полугодие 2025 у сериалов составил 292 396 баллов, это на 4% меньше, чем в первом полугодии 2024 года. В тройку самых популярных сериалов впервые с первого полугодия 2022 года не вошло ни одного российского проекта. Наибольшее внимание за полгода получили южнокорейская «Игра в кальмара» от Netflix и два аниме: «Поднятие уровня в одиночку» и «Монолог фармацевта».