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Цифровая копия Высоцкого впервые даст концерт в Москве

Фото: Getty Images

24 октября в Москве пройдет шоу «Высоцкий. Высота», в рамках которого Владимир Высоцкий «вернется на сцену» в виде цифрового аватара. Об этом сообщает ТАСС.

Помощь при создании проекта оказали родные и близкие артиста. «Это не коммерческий проект, мы видим свою цель и миссию в том, чтобы дать возможность поклонникам Владимира Высоцкого вновь и по-новому встретиться с его творчеством, а аудитории из числа молодежи — прикоснуться к живой легенде. Наш проект выступает и своего рода культурным мостом между поколениями, позволяющим старшему и более молодому поколению понять друг друга» — сказал генеральный продюсер шоу Александр Мамонов.

По его словам, благодаря развитию цифровых технологий появились новые способы взаимодействия зрителя с творчеством артиста. «И особенно это касается артистов, которых уже нет с нами, но которые остаются неотъемлемой частью нашего культурного кода. Это первый в мире полноценный цифровой двойник исторической личности такого масштаба, своего рода цифровое бессмертие», — отметил продюсер.

«При подготовке шоу мы очень глубоко погрузились в творчество и личностные особенности Владимира Высоцкого, наша команда работала с архивными документами, записями, фото и видеоизображениями, связанными с Владимиром Семеновичем», — добавил Мамонов.

В 2023 году стало известно, что о Владимире Высоцком снимут новый фильм. В нем лицо артиста воссоздадут с помощью нейросети. Роль музыканта исполнит Александр Шпагин. Его реплики озвучит сын Высоцкого Никита.

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