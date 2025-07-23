Цифровая копия Высоцкого впервые даст концерт в Москве

Помощь при создании проекта оказали родные и близкие артиста. «Это не коммерческий проект, мы видим свою цель и миссию в том, чтобы дать возможность поклонникам Владимира Высоцкого вновь и по-новому встретиться с его творчеством, а аудитории из числа молодежи — прикоснуться к живой легенде. Наш проект выступает и своего рода культурным мостом между поколениями, позволяющим старшему и более молодому поколению понять друг друга» — сказал генеральный продюсер шоу Александр Мамонов.