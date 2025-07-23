Ученые выяснили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей

Для создания модели нормального старения мозга исследователи использовали данные 15 334 здоровых людей, собранные до пандемии. Затем ученые проанализировали информацию о 996 участниках, которые прошли два сканирования мозга с интервалом около 2–3 лет. Первая группа из 564 человек дважды проходила обследование до пандемии, что помогло понять, как меняется мозг без ее воздействия. Остальные 432 пациента прошли второе сканирование уже после начала пандемии — в 2021–2022 годах. Благодаря этому авторы смогли изучить, как болезнь и ограничительные меры могли повлиять на старение мозга.