Ученые выяснили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей

Ученые из Великобритании определили, что за время пандемии у людей ускорилось старение мозга. Это произошло у всех — независимо от того, болел человек COVID-19 или нет. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на данные отчета в Nature Communications.
Для создания модели нормального старения мозга исследователи использовали данные 15 334 здоровых людей, собранные до пандемии. Затем ученые проанализировали информацию о 996 участниках, которые прошли два сканирования мозга с интервалом около 2–3 лет. Первая группа из 564 человек дважды проходила обследование до пандемии, что помогло понять, как меняется мозг без ее воздействия. Остальные 432 пациента прошли второе сканирование уже после начала пандемии — в 2021–2022 годах. Благодаря этому авторы смогли изучить, как болезнь и ограничительные меры могли повлиять на старение мозга.
В итоге выяснилось, что мозг у людей за два года постарел на 5,5 месяца быстрее, чем должен был. У зараженных вирусом людей также выявили снижение некоторых когнитивных функций, включая скорость обработки информации и умственную гибкость.
«Эффект старения мозга был наиболее выражен у мужчин и людей из менее благополучных социально-экономических слоев. Это показывает, что состояние мозга зависит не только от заболеваний, но и от общего жизненного опыта», — говорит автор исследования Али-Реза Мохаммади-Неджад.
В среднем разница в старении мозга между мужчинами и женщинами была небольшой — около 2,5 месяца. По словам ученых, на эти изменения повлияли стресс от локдаунов, социальная изоляция и страх заразиться. «Пандемия оказала воздействие на мозг даже в отсутствие непосредственной инфекции», — отметил Мохаммади-Неджад.
В марте суд США оштрафовал Китай за сокрытие информации о COVID-19. Судья решил, что «Китай вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии COVID-19» и «занимался монополистическими действиями по накоплению средств индивидуальной защиты». По его словам, эти действия воспрепятствовали своевременной реакции на пандемию в Соединенных Штатах и сделали невозможным закупку достаточного количества оборудования для медработников, боровшихся с вирусом.