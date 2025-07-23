В российском кино покажут «Принцессу Мононоке» Хаяо Миядзаки в 4K-реставрации

Сюжет классической анимационной ленты Миядзаки разворачивается в Японии XV века, когда в стране появилось первое огнестрельное оружие. Молодой принц Аситака, убив в лесу страшного демона-вепря, заразился неизлечимой болезнью и навлек на себя смертельное проклятие. Деревенская старуха-знахарка сказала, что у него есть только один шанс выжить. Для этого он должен отправиться на запад, туда, где царствует зло, и избавиться от проклятия.