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В российском кино покажут «Принцессу Мононоке» Хаяо Миядзаки в 4K-реставрации

Иллюстрация: пресс-служба RWV Film

Ghibli в честь 40-летия студии подготовила новую версию мультфильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» ― отреставрированную в 4K. В российский прокат 14 августа ее выпустит компания RWV Film.

По словам вице-президента Ghibli Ацуси Окуи, изначально фильмы студии издавались на пленке, но теперь, когда многие кинотеатры начали показывать фильмы в 4K, в этом формате решили представить и «Принцессу Мононоке».

Сюжет классической анимационной ленты Миядзаки разворачивается в Японии XV века, когда в стране появилось первое огнестрельное оружие. Молодой принц Аситака, убив в лесу страшного демона-вепря, заразился неизлечимой болезнью и навлек на себя смертельное проклятие. Деревенская старуха-знахарка сказала, что у него есть только один шанс выжить. Для этого он должен отправиться на запад, туда, где царствует зло, и избавиться от проклятия.

Герой оказывается в загадочной стране, где идет ожесточенное противостояние Железного города, которым правит госпожа Эбоси, и обитателей древнего леса. Там Аситака встречает Принцессу Мононоке — приемную дочь богини-волчицы и повелительницу зверей, которая пытается спасти от людей лес и обитающий в нем дух леса, который предстает в виде прекрасного оленя.

По словам вице-президента Ghibli Ацуси Окуи, при создании мультфильма Миядзаки вдохновлялся российской версией «Снежной королевы», французским «Королем и птицей» и другими классическими анимационными фильмами.

«Как и в год выхода картины — 1997 — так и в последующие годы мы говорили о том, что нас волновало именно на тот момент. Это было послание своего времени. В случае с фильмом „Принцесса Мононоке“ тема экологии и разрушения природы была главной», ― отметил Окуи.

Ghibli выпустила «Принцессу Мононоке» в 1997 году. На тот момент это было самое дорогое аниме в истории — с бюджетом в 23,5 млн долларов. Картину тепло приняли критики, а в прокате она собрала 150 млн долларов.

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