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Shaman хочет спеть в открытом космосе

Фото: Shaman/Telegram

Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время пресс-конференции на VK Fest рассказал о своей главной мечте. Он поделился, что хотел бы исполнить песню за пределами Земли. Об этом сообщает Пятый канал.

«Хотя моя мечта — спеть в открытом космосе, но это, понимаете, достаточно серьезная подготовка в первую очередь. Ну не знаю, может быть, когда‑нибудь это случится. Кто знает», — cказал Ярослав. При этом в вакууме звук не распространяется.

Shaman в этом году представит Россию на песенном конкурсе «Интервидение», который поручил организовать Владимир Путин. Оно должно стать аналогом «Евровидения».

Недавно исполнитель представил клип «Прямо по сердцу» на медиафасаде в центре Москвы. С этой композицией Ярослав будет выступать на конкурсе. Ее автором стал продюсер Максим Фадеев.

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