Shaman хочет спеть в открытом космосе

«Хотя моя мечта — спеть в открытом космосе, но это, понимаете, достаточно серьезная подготовка в первую очередь. Ну не знаю, может быть, когда‑нибудь это случится. Кто знает», — cказал Ярослав. При этом в вакууме звук не распространяется.