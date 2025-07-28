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Лайвы Obladaet и Yasmi и встречи со спортсменами: в Лужниках вновь откроется пространство Fonbase

Фото: пресс-материалы

В Лужниках вновь откроется Fonbase — новое городское пространство для встреч и общения со звездами спорта и культуры. Оно будет работать с 3 по 31 августа. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В этом году Fonbase сделает акцент на спорте как точке входа в коммьюнити: там проведут уличные тренировки, турниры, мастер-классы и открытые разговоры со звездными атлетами. В первый день на площадке устроят баскетбольные игры и вечерние лайв-шоу.

Кураторы дневной программы — медиакоманда Dawgs. Гостей ждут челленджи и броски с профи, встреча и тренировка с баскетболистом Антоном Понкрашовым, игры с участниками клубов Goats, Players club и Rocket Team. Завершит тейковер — блок выступлений резидентов Out Of Records, дружественного Dawgs лейбла. В финале вечера — большие рэп-лайвы: на сцене базы встретятся хип-хоп-исполнитель Obladaet и молодой артист Yasmi.

Программа будет разделена на четыре ключевые направления: «тренируйся», «вдохновляйся», «соревнуйся» и «побеждай». Как и в прошлом году, у каждого вида спорта — своя неделя:

• 3–10 августа. Дни Баскетбола: игры с медиаспортсменами и официальный отборочный турнир РФБ по играм 3×3. Победитель отправится на финал Кубка России;

• 12–24 августа. Время футбола: большая игра, тейковер женского клуба Girl Power и турнир по панне от Street Madness;

• 26–31 августа. Фокус на экшн-спорте и лайфстайл-дисциплинах. Кроме того, каждое утро гостей ждут функциональные тренировки от «Фитмост»: пилатес, бокс, дыхательные практики и другие дисциплины.

В новом сезоне Fonbase вдохновился стадионами нового уровня: поле стало шире и теперь сможет принять игры по уличному футболу и баскетболу 5×5. Для болельщиков появилась крытая трибуна, сад с чил-зоной и дополнительные досуговые зоны, в том числе доступные гостям с ограниченными возможностями. Молодые атлеты смогут бесплатно забронировать площадку для тренировок и быстрых матчей.

Fonbase также станет площадкой для встреч со звездами спорта — рок-н-рольщиком из мира тенниса и амбассадором First & Red Александром Бубликом и амбассадорами Fonbet — обладателем Кубка Стэнли Александром Овечкиным, медиаклубом 2DROTS, нападающим московского «Локомотива» и Сборной России Сергеем Пиняевым, пловчихой Юлией Ефимовой и многими другими. Вход на мероприятия будет бесплатным по предварительной регистрации.

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