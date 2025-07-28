Лайвы Obladaet и Yasmi и встречи со спортсменами: в Лужниках вновь откроется пространство Fonbase

В этом году Fonbase сделает акцент на спорте как точке входа в коммьюнити: там проведут уличные тренировки, турниры, мастер-классы и открытые разговоры со звездными атлетами. В первый день на площадке устроят баскетбольные игры и вечерние лайв-шоу.