В Китае открыли клинику для людей, которые не любят ходить на работу и считают ее бессмысленной

Больница в китайском городе Циньхуандао в провинции Хэбэй открыла клинику для людей, которые не хотят ходить на работу. В медучреждении пациентам помогают справиться с апатией, пишет South China Morning Post.
Открыть такое место предложили родители китайских школьников, которые водили детей в Клинику нелюбви к школе. Заведение помогало справляться со стрессом, вызванным учебой и атмосферой в школе, а также с различными эмоциональными проблемами. Взрослые интересовались, есть ли аналогичная клиника для тех, кто не хочет ходить на работу.
Dislike Going to Work Clinic помогает людям, которые чувствуют усталость, истощение, эмоциональные трудности или считают свою работу бессмысленной. «Если мы будем использовать термины „тревога“ или „депрессия“, некоторые пациенты могут почувствовать себя стигматизированными. Мы надеемся, что, используя такое название клиники, пациенты смогут заходить в консультационный кабинет, не чувствуя никакого давления», — отметила руководитель клиники Юэ Лиминь.
Она добавила, что поверхностные симптомы подавленности часто вызваны множеством психологических и социальных факторов. Сотрудники клиники помогут разобраться в причинах, поставить диагноз и предложить подходящее лечение. Диагностика представляет собой беседу с врачом и обследования, которые помогают исключить органические причины, такие как гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы). После этого для каждого пациента разрабатывают индивидуальный план лечения.
Открытие клиники вызвало общественный резонанс в местных социальных сетях. «Тот, кто придумал создать эту клинику, — гений!» — написал один из пользователей. «В этой клинике не найдешь врачей: они тоже не хотят на работу», — добавил другой. Третий комментатор съязвил: «Зачем вам вообще идти в эту клинику? Неужели вы рассчитываете внезапно полюбить работу после визита?» Несмотря на интерес, реальных пациентов пока немного, отметили врачи.
Пока одни клиники поддерживают пациентов в борьбе со стрессом, другие компании его создают. Например, мебельная компания Man Wah Holdings в Китае пообещала штрафовать сотрудников, если те перекусывают или смотрятся в зеркало в рабочее время. Руководитель бизнеса потребовал, чтобы подчиненные отмечались на работе шесть раз за смену и обязательно работали сверхурочно. Не желающим подчиниться работникам он предложил уволиться.