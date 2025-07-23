В Китае открыли клинику для людей, которые не любят ходить на работу и считают ее бессмысленной

Открытие клиники вызвало общественный резонанс в местных социальных сетях. «Тот, кто придумал создать эту клинику, — гений!» — написал один из пользователей. «В этой клинике не найдешь врачей: они тоже не хотят на работу», — добавил другой. Третий комментатор съязвил: «Зачем вам вообще идти в эту клинику? Неужели вы рассчитываете внезапно полюбить работу после визита?» Несмотря на интерес, реальных пациентов пока немного, отметили врачи.