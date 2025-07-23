Педро Паскаль рассказал, почему не снимается гладковыбритым

По мнению актера, ему не идет быть без бороды. «У меня такая дерьмовая растительность на лице, но если я ее сбриваю, то я действительно выгляжу очень [ужасно]. Категорически не согласен [быть] с чисто выбритым лицом», — сказал Паскаль.