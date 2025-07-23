Педро Паскаль рассказал, почему не снимается гладковыбритым

Актер Педро Паскаль на шоу LADbible «Agree to Disagree» рассказал о своем отношении к растительности на лице.
Однажды у него была роль, для которой нужно было ходить чисто выбритым. Это был бы злодей Максвелл Лорд из «Чудо-женщины: 1984», супергеройского сиквела Пэтти Дженкинс и Галь Гадот, который вышел в 2020 году.
«Я был потрясен тем, как я выгляжу в „Чудо-женщине: 1984“. Мне понравился фильм, но я был настолько шокирован своим видом, что никогда бы не вернулся к нему опять без крайней необходимости», — рассказал Педро.
По мнению актера, ему не идет быть без бороды. «У меня такая дерьмовая растительность на лице, но если я ее сбриваю, то я действительно выгляжу очень [ужасно]. Категорически не согласен [быть] с чисто выбритым лицом», — сказал Паскаль.
Недавно немецкая блогерша Ванесса Гербет узнала у Педро Паскаля, какие книги ему нравятся больше всего. Из шести перечисленных произведений два принадлежат русским авторам ― Федору Достоевскому и Михаилу Булгакову.