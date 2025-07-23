Педро Паскаль рассказал, почему не снимается гладковыбритым

Цифровая копия Высоцкого впервые даст концерт в Москве
Ученые выяснили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей
В российском кино покажут «Принцессу Мононоке» Хаяо Миядзаки в 4K-реставрации
Shaman хочет спеть в открытом космосе
В Китае открыли клинику для людей, которые не любят ходить на работу и считают ее бессмысленной
Adidas создал кроссовки, посвященные Оззи Осборну
Фильм по роману Кристин Ханны «Соловей» с Дакотой и Эль Фэннинг выйдет в 2027 году
Бенедикт Камбербатч рассказал, как Голливуд вредит экологии
Microsoft создаст цифровой двойник собора Парижской Богоматери
В Московском зоопарке умерла красная панда Рыжик. Ей было почти 11 лет
В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта
Шайя ЛаБаф и FKA Twigs урегулировали дело о сексуализированном насилии
На страницы умерших музыкантов в Spotify загружают песни, сгенерированные ИИ
Ирвин Уэлш хотел бы переснять «На игле» в виде сериала с новыми актерами
Уличное шоу итальянцев и турецкая «Война и мир»: Москве пройдет фестиваль искусств «Вдохновение»
Госдума приняла закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
В сети появилась видеоигра, навеянная вирусной парой с концерта Coldplay
4-дневная рабочая неделя выгодна и работникам, и бизнесу, показал эксперимент
Ли Бен Хон из «Игры в кальмара» стал убийцей в тизере «Так получилось»
«Кремлевского волшебника» покажут на Венецианском фестивале. Посмотрите на новый кадр из фильма
Marvel представила самое большое в мире ведро для попкорна ― в виде Галактуса
Тринадцатый сезон «Футурамы» выйдет полностью 15 сентября
Создатели «Южного Парка» заключили крупнейшую сделку на 1,5 млрд долларов с Paramount+
Больше половины россиян 18–24 лет регулярно занимаются бегом
Никита Ефремов отправляется в Узбекистан в тизере «Крутой перемены-2»
Pepsi представила колу с пребиотиками. В ней всего 30 калорий и нет подсластителей
Бывшие сотрудницы Paramount подали на студию в суд из‑за сексуализированного насилия
Администрация Трампа опубликовала документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Педро Паскаль рассказал, почему не снимается гладковыбритым

Фото: Warner Bros.

Актер Педро Паскаль на шоу LADbible «Agree to Disagree» рассказал о своем отношении к растительности на лице.

Однажды у него была роль, для которой нужно было ходить чисто выбритым. Это был бы злодей Максвелл Лорд из «Чудо-женщины: 1984», супергеройского сиквела Пэтти Дженкинс и Галь Гадот, который вышел в 2020 году.

«Я был потрясен тем, как я выгляжу в „Чудо-женщине: 1984“. Мне понравился фильм, но я был настолько шокирован своим видом, что никогда бы не вернулся к нему опять без крайней необходимости», — рассказал Педро.

По мнению актера, ему не идет быть без бороды. «У меня такая дерьмовая растительность на лице, но если я ее сбриваю, то я действительно выгляжу очень [ужасно]. Категорически не согласен [быть] с чисто выбритым лицом», — сказал Паскаль.

Недавно немецкая блогерша Ванесса Гербет узнала у Педро Паскаля, какие книги ему нравятся больше всего. Из шести перечисленных произведений два принадлежат русским авторам ― Федору Достоевскому и Михаилу Булгакову.

Расскажите друзьям