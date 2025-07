Adidas создал кроссовки, посвященные Оззи Осборну

Несмотря на физическую слабость, 5 июля 2025 года Оззи дал прощальный концерт «Back to the Beginning». Выступление длилось 10 часов. В концерте участвовали мировые рок-звезды: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Anthrax, Guns N’ Roses, Korn, Tool, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones и многие другие. Событие собрало 42 тыс. зрителей на стадионе и еще около 3 млн по всему миру, которые смотрели платную онлайн-трансляцию.