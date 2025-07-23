Adidas создал кроссовки, посвященные Оззи Осборну

Adidas выпустил модель кроссовок в честь Оззи Осборна. Обувь вышла в ознаменование прощального концерта музыканта, который состоялся 5 июля в английском Бирмингеме. Об этом сообщает Sneaker News.
Кроссовки выпущены ограниченным тиражом — всего 121 пара, предназначенная для близкого окружения исполнителя. Их дизайн навеян узнаваемым стилем Black Sabbath — черным цветом с фиолетовыми полосами и белой контрастной строчкой. На язычках и стельках изображена графика Оззи Осборна, а на внутренней стороне язычка указана дата его последнего концерта.
О смерти Оззи Осборна его семья сообщила 22 июля. Последние годы жизни музыкант боролся с болезнью Паркинсона и перенес несколько операций на позвоночнике.
Несмотря на физическую слабость, 5 июля 2025 года Оззи дал прощальный концерт «Back to the Beginning». Выступление длилось 10 часов. В концерте участвовали мировые рок-звезды: Metallica, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Gojira, Anthrax, Guns N’ Roses, Korn, Tool, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones и многие другие. Событие собрало 42 тыс. зрителей на стадионе и еще около 3 млн по всему миру, которые смотрели платную онлайн-трансляцию.
В начале 2026 года выйдет 100-минутная лента «Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow» о прощальном шоу. Фильм станет «любовным посланием Оззи и его культовому звучанию».