Фильм по роману Кристин Ханны «Соловей» с Дакотой и Эль Фэннинг выйдет в 2027 году

Произведение рассказывает о двух сестрах во время Второй мировой войны, переживающих немецкую оккупацию во Франции. Роман вышел в 2015 году. Общий тираж книги превысил 11 миллионов экземпляров по всему миру, она была переведена на 45 языков. Кроме того, произведение удерживало первое место в списке бестселлеров New York Times в течение 145 недель.