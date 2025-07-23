Фильм по роману Кристин Ханны «Соловей» с Дакотой и Эль Фэннинг выйдет в 2027 году

Кинокомпания TriStar Pictures назначила новую дату выхода фильма «Соловей» — экранизация бестселлера Кристин Ханны «Соловей» выйдет в прокат 12 февраля 2027 года. Об этом сообщает Deadline.
Произведение рассказывает о двух сестрах во время Второй мировой войны, переживающих немецкую оккупацию во Франции. Роман вышел в 2015 году. Общий тираж книги превысил 11 миллионов экземпляров по всему миру, она была переведена на 45 языков. Кроме того, произведение удерживало первое место в списке бестселлеров New York Times в течение 145 недель.
Главные роли в фильме исполнят сестры Дакота и Эль Фэннинг. Они также выступят продюсерами ленты вместе с Элизабет Кантильон, Бриттани Кахан Уорд, Риз Уизерспун и Лорен Нойштедтер. Сценарий к картине напишет Дэна Стивенс («Женщина-король»). Режиссер проекта — Майкл Моррис («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», «Бесстыжие»).
«TriStar Pictures сообщала о намерениях экранизировать ленту ещё в 2015 году. В 2020 году началась работа над картиной, однако проект был остановлен из-за пандемии.
Ранее сестры Фэннинг уже снимались вместе в фильме 2001 года «Я — Сэм» с Шоном Пенном и Мишель Пфайффер, сыграв старшую и младшую версии героини Люси. Они также озвучивали сестер в англоязычной версии фильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» 1988 года.