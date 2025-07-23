«Возвращаясь к ответственности, бережливости и экологичности — я задаюсь вопросом: „Что я делаю? Я мог бы накормить семью тем количеством, которое я ем“», — сказал Камбербэтч. По его словам, он питается пять раз в день, чтобы набрать форму для роли Доктора Стрэнджа, в дополнение к перекусам вареными яйцами, миндалем и сыром. «Это ужасно — есть сверх аппетита», — поделился актер.