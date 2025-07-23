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Бенедикт Камбербатч рассказал, как Голливуд вредит экологии

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Бенедикт Камбербэтч стал питаться пять раз в день для роли Доктора Стрэнджа в «Мстителях» и пришел к выводу, что Голливуд «чудовищно расточителен». Об этом он рассказал на подкасте «Ruthie’s Table 4».

«Возвращаясь к ответственности, бережливости и экологичности — я задаюсь вопросом: „Что я делаю? Я мог бы накормить семью тем количеством, которое я ем“», — сказал Камбербэтч. По его словам, он питается пять раз в день, чтобы набрать форму для роли Доктора Стрэнджа, в дополнение к перекусам вареными яйцами, миндалем и сыром. «Это ужасно — есть сверх аппетита», — поделился актер.

«Это чрезвычайно расточительная отрасль, — продолжил он. — Подумайте о конструкциях на съемочных площадках, которые не подлежат вторичной переработке. Подумайте о транспорте, продуктах питания, жилье, о свете и энергии. Мощность, необходимая для создания дневного и равномерного освещения в студии. Это требует больших затрат энергии».

Камбербэтч признался, что актеров обычно клеймят как лицемеров, когда они выступают в поддержку экологичности в Голливуде — учитывая, насколько расточительна индустрия. Но актер отметил, что все же он пытается продвигать инициативы для сохранения окружающей среды на съемочных площадках как актер и продюсер.

Бенедикт Камбербатч недавно сказал, что авторам «Шерлока» придется придумать нечто особенное, чтобы он вернулся к роли сыщика. «Может, мне бы и хотелось сыграть Шерлока вновь, но понадобится превзойти самих себя», — пояснил он.

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