Бенедикт Камбербэтч стал питаться пять раз в день для роли Доктора Стрэнджа в «Мстителях» и пришел к выводу, что Голливуд «чудовищно расточителен». Об этом он рассказал на подкасте «Ruthie’s Table 4».
«Возвращаясь к ответственности, бережливости и экологичности — я задаюсь вопросом: „Что я делаю? Я мог бы накормить семью тем количеством, которое я ем“», — сказал Камбербэтч. По его словам, он питается пять раз в день, чтобы набрать форму для роли Доктора Стрэнджа, в дополнение к перекусам вареными яйцами, миндалем и сыром. «Это ужасно — есть сверх аппетита», — поделился актер.
«Это чрезвычайно расточительная отрасль, — продолжил он. — Подумайте о конструкциях на съемочных площадках, которые не подлежат вторичной переработке. Подумайте о транспорте, продуктах питания, жилье, о свете и энергии. Мощность, необходимая для создания дневного и равномерного освещения в студии. Это требует больших затрат энергии».
Камбербэтч признался, что актеров обычно клеймят как лицемеров, когда они выступают в поддержку экологичности в Голливуде — учитывая, насколько расточительна индустрия. Но актер отметил, что все же он пытается продвигать инициативы для сохранения окружающей среды на съемочных площадках как актер и продюсер.
Бенедикт Камбербатч недавно сказал, что авторам «Шерлока» придется придумать нечто особенное, чтобы он вернулся к роли сыщика. «Может, мне бы и хотелось сыграть Шерлока вновь, но понадобится превзойти самих себя», — пояснил он.