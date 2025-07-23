Microsoft и французское правительство создадут цифровую копию самого посещаемого памятника Франции — парижского собора Нотр-Дам-де-Пари (Собора Парижской Богоматери). Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова президента американской технологической компании Брэда Смита.
Проект направлен на сохранение архитектурных деталей готического шедевра и позволит виртуально посетить собор тем, кто не может приехать в Париж. «Создание цифрового двойника обеспечит доступ к чрезвычайно ценной информации, которую, я полагаю, люди будут использовать и через 100 лет», — сказал Брэд Смит.
С 2019 года Microsoft сохраняет в цифровом виде объекты культурного наследия и события, включая Древнюю Олимпию в Греции, Мон-Сен-Мишель во Франции и 80-ю годовщину высадки союзников на пляже в Нормандии. В прошлом году Microsoft работала с французской компанией Iconem над созданием цифровой копии собора Святого Петра в Ватикане.
Нотр-Дам-де-Пари стал символом Франции благодаря роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», который был опубликован в 1831 году. Главный герой произведения, Квазимодо, часто появлялся в голливудских фильмах, диснеевских мультфильмах и мюзиклах, что прославило собор на весь мир.
В 2019 году в Нотр-Дам-де-Пари произошел сильный пожар. Огонь уничтожил крышу, шпиль и часы, а также повредил внутреннее убранство собора. В здании начался ремонт, который шел пять лет.
Отреставрированный собор открыли 7 декабря 2024 года. Внутри исторического памятника установили передовые системы пожарной безопасности. Чердак разделили на три противопожарных отсека и поместили туда усовершенствованные тепловизионные камеры, датчики дыма и систему распыления воды. На вершине шпиля появился золотой петух с пылающими перьями — он символизирует феникса, который возрождается из пепла, как и сам собор.