Проект направлен на сохранение архитектурных деталей готического шедевра и позволит виртуально посетить собор тем, кто не может приехать в Париж. «Создание цифрового двойника обеспечит доступ к чрезвычайно ценной информации, которую, я полагаю, люди будут использовать и через 100 лет», — сказал Брэд Смит.