В Московском зоопарке умерла красная панда Рыжик. Ей было почти 11 лет

В Московском зоопарке умер один из самых узнаваемых обитателей — красная панда Рыжик. Животному было почти 11 лет, сообщается в телеграм-канале зоосада. «Для красных панд это очень почтенный возраст: в среднем они живут до девяти», — говорится в посте.
Рыжик приехал в Московский зоопарк из Польши в 2015 году в возрасте полутора лет. Тогда его поселили в экспозиции «Животные Азии» вместе с будущей подругой Зень.
«Он быстро обжился на новом месте: очень любил гулять, забираться повыше и наблюдать за посетителями, а спать предпочитал на улице, свернувшись клубочком и укрыв мордочку своим пушистым хвостом, даже зимой, встречая первые хлопья снега», — рассказали в пресс-службе.
Панда была очень контактной и спокойной. Этот вид хищника единственный в отделе млекопитающих, которого сотрудники кормили с руки. Особенно Рыжик любил груши.
«С возрастом здоровье Рыжика требовало все больше внимания. Ветеринарные врачи и зоологи зоопарка делали все, чтобы продлить ему жизнь и сохранить качество этой жизни, но, к сожалению, время взяло свое. Мы будем помнить Рыжика — за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло», — поделились сотрудники зоосада.
В прошлом году в зоопарке умер другой долгожитель — жираф Самсон. Ему было 30 лет. Самсон поселился в Москве в 1994 году, когда переехал из Петербурга. Тридцать лет, которые прожил жираф, считаются возрастом долгожителя: их можно сравнивать с 100 годами у человека.
После смерти животного поклонница подарила Московскому зоопарку портрет Самсона, а сотрудники передали Дарвиновскому музею шкуру, чтобы увековечить память о питомце. Он стал первым представителем сетчатых жирафов, самым высоким жирафом в коллекции и первым животным с полным именем — Самсон Гамлетович Ленинградов. Изготовлением будущего экспоната занималась мастерская Александра Соколова.