В Московском зоопарке умерла красная панда Рыжик. Ей было почти 11 лет

«С возрастом здоровье Рыжика требовало все больше внимания. Ветеринарные врачи и зоологи зоопарка делали все, чтобы продлить ему жизнь и сохранить качество этой жизни, но, к сожалению, время взяло свое. Мы будем помнить Рыжика — за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло», — поделились сотрудники зоосада.