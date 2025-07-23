В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

В программе — соревнования и показательные выступления по нескольким дисциплинам, среди которых BMX, самокаты, ролики, флетленд, памп-трек, паркур, стантрайдинг, мотофристайл (FMX), а также фристайл на снегоходах. Запланирован чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту с участием спортсменов более чем из 37 стран. Кубок мира по воркауту пройдет с 10.00 до 17.00 на центральной площади «РЖД Арены».