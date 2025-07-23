В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

3 августа в Москве на стадионе «РЖД Арена» впервые пройдет международный фестиваль экстремальных игр. Об этом говорится на сайте Mos.ru.
В играх примут участие спортсмены более чем из 15 стран, включая Австралию, Францию, Чехию, Коста-Рику, Японию, Испанию, Италию и США. Среди них — участники и победители Олимпийских игр-2024 в Париже, профессиональные райдеры и призеры Всемирных экстремальных игр.
В программе — соревнования и показательные выступления по нескольким дисциплинам, среди которых BMX, самокаты, ролики, флетленд, памп-трек, паркур, стантрайдинг, мотофристайл (FMX), а также фристайл на снегоходах. Запланирован чемпионат России по роллерному спорту и Кубок мира по воркауту с участием спортсменов более чем из 37 стран. Кубок мира по воркауту пройдет с 10.00 до 17.00 на центральной площади «РЖД Арены».
Шоу состоится на действующем футбольном стадионе, который переоборудуют под экстремальные дисциплины. Для этого смонтируют трассу с рампами, трамплинами и специальными зонами для разных видов спорта, рассчитанную на высокую нагрузку и эффектные трюки.
Гостей также ждут фуд-корты, бесплатные зоны отдыха и музыкальные выступления известных диджеев и артистов. Мероприятие пройдет с 18.00 до 20.00. Вход свободный.