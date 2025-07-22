Шайа ЛаБаф и FKA Twigs урегулировали дело о сексуализированном насилии

Шайа Лабаф и FKA Twigs достигли соглашения по гражданскому иску 2020 года, в котором певица обвиняла актера в сексуализированном и физическом насилии.
Документы о прекращении дела были поданы в Верховный суд Лос-Анджелеса 21 июля, в понедельник. Судебное разбирательство должно было начаться в конце года.
В совместном заявлении через своих адвокатов стороны сообщили: «Мы решили урегулировать дело вне суда. Детали соглашения останутся конфиденциальными. Мы желаем друг другу счастья и мира в будущем».
Иск был подан в декабре 2020 года. В нем FKA Twigs утверждала, что Лабаф систематически подвергал ее эмоциональному и физическому насилию, а также заразил венерическим заболеванием. После этого Лабаф признал, что страдает от алкоголизма и посттравматического стрессового расстройства. Артисты познакомились на съёмках фильма «Honey Boy» в 2018 году.
Ранее FKA Twigs заявляла, что ее иск не был направлен на получение выгоды. Она хотела «остановить цикл насилия» и помочь другим жертвам. В случае победы она собиралась передать часть компенсации в благотворительные организации.