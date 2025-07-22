Шайа ЛаБаф и FKA Twigs урегулировали дело о сексуализированном насилии

Иск был подан в декабре 2020 года. В нем FKA Twigs утверждала, что Лабаф систематически подвергал ее эмоциональному и физическому насилию, а также заразил венерическим заболеванием. После этого Лабаф признал, что страдает от алкоголизма и посттравматического стрессового расстройства. Артисты познакомились на съёмках фильма «Honey Boy» в 2018 году.